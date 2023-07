Lisboa: PS perde mais um vereador, movimento Cidadãos por Lisboa avança com substituto

O movimento Cidadãos por Lisboa (CpL) ganhou mais um vereador na Câmara Municipal de Lisboa e fica assim com os mesmos três que tem o PS. Segundo o que o Expresso apurou, Rui Franco, dos CpL, já participou numa reunião de câmara esta sexta-feira e é mesmo o substituto de Rodrigo Lino Gaspar, do PS, que renunciou ao mandato. A troca, não alterando o equilíbrio de forças da oposição a Carlos Moedas (PSD), que governa em minoria, põe o PS com menos vereadores do que alguma vez teve este século.