Vereador da Coesão Social da Câmara do Porto demite-se de movimento independente

O vereador da Coesão Social da Câmara do Porto, Fernando Paulo, pediu a demissão da associação "Porto, O Nosso Movimento" por considerar que a atual direção não tem dado "apoio" aos autarcas eleitos e revelar, em algumas situações, "desrespeito".

Na carta de demissão enquanto associado do movimento, a que a Lusa teve hoje acesso, Fernando Paulo afirma que a atual direção, encabeçada pelo vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, tem revelado "nalgumas situações, desrespeito e falta de solidariedade pessoal e institucional, nomeadamente ao presidente da câmara".

Fernando Paulo diz que as eleições autárquicas de 2025 são "o assunto prioritário" desde que a direção foi eleita, em janeiro, e que a mesma tem tornado públicas "posições estratégicas sem sequer ouvir os autarcas eleitos, associados ou reunir a Assembleia Geral".

Na missiva, datada de quarta-feira, o vereador com os pelouros da Educação e Coesão Social critica ainda a direção do movimento cívico por não se concentrar em apoiar as "medidas e políticas de desenvolvimento traçadas pelo presidente da Câmara do Porto".

"A Associação deveria ter estabelecido como prioridade o apoio e suporte à governação da cidade e a cada uma das Juntas de Freguesia, apoiar a coordenação e contribuir para a coesão do grupo municipal e dos deputados eleitos na Assembleia Municipal e afirmar a bandeira do Movimento que criou e apoiou para concorrer às Eleições Autárquicas de 2021", defende, considerando que no devido tempo a associação terá condições para avaliar o posicionamento nas eleições autárquicas de 2025.

"A seu tempo e no tempo devido a associação terá condições para promover a reflexão, debate e avaliação do posicionamento que deve ter nas eleições autárquicas de 2025 e, caso decida através dos órgãos próprios promover, novamente, uma candidatura independente, também definir o perfil do candidato em função do projeto de governação da cidade", refere.

Destacando que a sua avaliação "é política e não pessoal", Fernando Paulo diz não se rever "em boa parte das opções tomadas e na condução política prosseguida pela atual direção".

"Como eleito pelo Movimento 'Rui Moreira: Aqui Há Porto', serei fiel e leal aos compromissos assumidos com o nosso líder Dr. Rui Moreira, a quem muito devemos, e a cidade, estes anos intensos de serviço ao Porto de forma exemplar, sábia e impoluta", destaca Fernando Paulo, acrescentando que irá cumprir o 8.º mandato "com a dedicação e entusiasmo de sempre".

Hoje, contactado pela agência Lusa, Fernando Paulo escusou-se a fazer mais comentários.

A Lusa tentou contactar o presidente da associação cívica, Filipe Araújo, mas até ao momento sem resposta.

O vice-presidente da Câmara do Porto tomou posse a 14 de janeiro como presidente da associação cívica "Porto, O Nosso Movimento", sucedendo a Francisco Ramos.

Além de Filipe Araújo, o movimento tem como presidente da Assembleia Geral, António Agostinho Guedes, e como presidente do Conselho Fiscal, José Rebouta.

A nova liderança, que foi a votos a 26 de novembro de 2022, reuniu um "consenso alargado dos associados", referia à época o movimento numa nota divulgada na sua página da Internet.