Sindicato dos Magistrados do MP: “A procuradora-geral da República tem de falar e defender os magistrados.”

Adão Carvalho critica abertamente o silêncio da procuradora-geral da República, Lucília Gago, numa altura em que as críticas de partidos voam todas na mesma direção contra a forma como decorreram as buscas nas sedes do PSD e na casa de Rui Rio. Há dois dias, também Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, fez afirmações no mesmo sentido, na sua crónica no “Público”. O magistrado escreveu: “Está mal a procuradora-geral da República não perceber que uma ação deste melindre social e político tem de ser previamente preparada e imediatamente explicada. Aparecer contrariada a dizer que não despacha processos nem ordena diligências, sugerindo que não sabia de nada, não basta. Se não sabia, tinha de saber, e se alguém lhe omitiu essa informação deve ser responsabilizado.”

Há uma falta de comunicação demasiado vincada da PGR no caso das buscas ao PSD?

É uma falta de comunicação que não é só desta situação em concreto. Tem de haver um comunicado da própria procuradora-geral da República, Lucília Gago, de forma objetiva e dentro daquilo que é possível transmitir, de dizer exatamente o que é que está em causa, o que é que está a ser investigado para também preservar os próprios magistrados do Ministério Público (MP) e inspetores da PJ. Se estiveram 19 horas numa sede, estiveram sem descanso, seguramente preferiam estar em casa com as suas famílias. E o que é que acontece? Estão a ver o seu nome posto em causa, sem que ninguém venha a público esclarecer e os proteger perante aquilo que é a crítica pública.