Costa mata caso TAP sem mudar nada

Primeiro era “apure-se a verdade, doa a quem doer”. Depois passou a “vou aguardar pelas conclusões finais do relatório”. A última versão foi: “Quando a AR aprovar o relatório final [da CPI à TAP], direi alguma coisa se houver algo a dizer.” António Costa, contudo, chega ao final do ano político sem intenção de mexer em nada, nem em regras para gabinetes, nem nas relações com empresas tuteladas, como sugerem as recomendações da CPI. As conclusões estão tiradas, acredita-se no Executivo. E o tema que criou fissuras na relação Belém-São Bento não é aconselhável a quem tenta “virar a página”.

O relatório, que conclui que não houve interferência das tutelas na gestão da TAP, foi aprovado apenas com o voto favorável do PS e com críticas de todos os lados. Mas o PR quer manter a pressão alta, e convocou o Conselho de Estado para esta sexta-feira, juntando à TAP mais uma demissão recente no Governo (na Defesa, por suspeita de corrupção), para compor o leque de um ano de “casos” a perturbar a governação. O Governo desvaloriza: “O normal funcionamento das instituições é as instituições criticarem”, disse a ministra Mariana Vieira da Silva na CNN. E “o PR convoca o Conselho de Estado sempre que entende que deve”, comenta outra fonte do Governo. A narrativa predominante no Governo (a que Pedro Adão e Silva deu corpo) é a de que a oposição transformou o inquérito em luta política e que, se o objetivo era perceber como funcionava a tutela da companhia, então está percebido e as consequências estão tiradas. Não só se demitiu o ministro como o Governo afastou a gestão de topo. “Se não tivéssemos demitido a CEO, o que estaria a dizer a oposição?”, comenta uma fonte governamental.