Santos Silva e partidos reiteram "independência do poder judicial" e não chamam PGR (para já)

Depois de ouvir o órgão consultivo do Presidente da Assembleia da República, que discutiu a atuação do Ministério Público no caso das buscas às sedes do PSD e à casa de Rui Rio, Augusto Santos Silva limitou-se a sublinhar o “total respeito pela independência do poder judicial e autonomia do Ministério Público” e a reiterar que não está em causa qualquer tipo de recebimento indevido de dinheiros públicos por parte de qualquer partido político. Para já, o Parlamento não vai chamar a Procuradoria-Geral da República para prestar esclarecimentos, deixando isso nas mãos de cada partido individualmente.

Questionado sobre se a conferência de líderes discutiu se devia chamar a PGR a explicar-se no Parlamento sobre as buscas, hipótese a que o próprio Santos Silva abriu a porta em declarações esta semana sobre o assunto, o presidente da Assembleia da República agora limitou-se a dizer que a PGR está sempre no direito de “produzir esclarecimentos à opinião pública”, deixando as diligências nesse sentido para as “iniciativas que os vários grupos parlamentares entendam tomar”.

Ou seja, para isso, não houve consenso - ou iniciativa ainda. A “unanimidade” permitiu apenas a Santos Silva sair da reunião com uma declaração genérica onde o Parlamento afirma o respeito pela autonomia do Ministério Público e por “três princípios basilares do Estado de Direito”: a “independência do poder judicial”, a “liberdade de ação política dos partidos e organização dos grupos parlamentares”, e a “separação de poderes”.