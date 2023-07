Costa escolhe novo secretário de Estado da Defesa: veio do SIED e esteve no gabinete de Passos

A comunicação oficial veio da Presidência da República: “O aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de Carlos Alberto Raheb Lopes Pires como novo Secretário de Estado da Defesa Nacional do XXIII Governo Constitucional.” A escolha do substituto de Marco Capitão Ferreira, que se demitiu por ter sido constituído arguido numa investigação de corrupção na Defesa, era esperada há quase duas semanas, mas a posse acontecerá já esta quinta-feira no Palácio de Belém, logo para depois do debate do Estado da Nação no Parlamento.

A escolha de António Costa recaiu sobre o atual diretor do SIED, o com competência na produção de informações tendentes à salvaguarda da segurança externa do Estado Português - um dos dois ramos dos serviços de informações da República. Diplomata, discreto, Carlos Alberto Raheb Lopes Pires esteve também em vários gabinetes de governos: desde Luís Amado, MNE no tempo de José Sócrates, a Rui Machete, MNE de Passos Coelho, passando antes pela equipa de Nuno Severiano Teixeira na Defesa. Mas esteve também no próprio gabinete de Passos, então primeiro-ministro, como assessor.

Nascido em Beirute, em 1973, é diplomado em Relações Internacionais pelo ISCSP, mestre em Estudos Europeus pela London School of Economics e entrou na carreira diplomática em 1997