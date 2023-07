Com bancada dividida, PS vai votar contra paridade no Tribunal Constitucional

O PS vai dar indicação aos seus deputados para votarem contra os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN, que pedem a instituição de igualdade de género nos juízes do Tribunal Constitucional, depois de os mesmos terem sido aprovados em comissão por unanimidade - com o voto favorável do PS. Líder parlamentar do PS entende que projetos violam a Constituição, mas admite mudar norma na comissão de revisão constitucional para ultrapassar bloqueio à paridade.

“Para o grupo parlamentar do PS é um dia difícil: somos a favor da paridade, mas a Constituiçao é um elemento central que é preciso defender”, disse Eurico Brilhante Dias esta quarta-feira aos jornalistas, antes da maratona de votações em plenário. Ainda assim, PS está disponível para fazer a discussão no âmbito do processo de revisão constitucional em curso - uma vez que o artigo em causa é um dos que está aberto a alterações.

Em causa está o artigo 222º da Constituição, sobre a composição e estatutos dos juízes do TC, cuja constitucionalidade o líder parlamentar socialista entende agora estar a ser violada nos projetos de lei do BE e do PAN. “Quem define o sentido de votação dos diplomas é a bancada parlamentar”, disse o líder parlamentar socialista no final de uma reunião da bancada onde o assunto foi discutido e onde não houve consenso.

A bancada votará, por isso, de forma dividida, havendo, “como sempre”, liberdade de voto entre os deputados. Num artigo publicado no Expresso, a deputada socialista Isabel Moreira mostrou “perplexidade” por o argumento da constitucionalidade ter sido levantado - inclusive por colegas do seu partido - depois de os diplomas terem recebido o voto favorável do PS na comissão de Assuntos Constitucionais. Na altura, nenhum deputado socialista manifestou qualquer reserva sobre a constitucionalidade dos diplomas.

“Fui relatora do parecer de ambas, aprovado por unanimidade em comissão, sendo que nem eu, nem os serviços jurídicos da AR nem um único deputado encontrou qualquer obstáculo constitucional à aprovação dos projetos de lei”, escreve Isabel Moreira.

Noutro artigo de opinião, no jornal Público, oito deputados do PS (Filipe Neto Brandão, Cláudia Cruz Santos, Sérgio Sousa Pinto, Joana Sá Pereira, Marcos Perestrello, Susana Correia, Hugo Oliveira e Bruno Aragão) expressaram a sua discordância em relação à introdução de quotas de género no Tribunal Constitucional como aparece previsto nos projetos do BE e PAN. No seu entender, não se pode colocar essa condicionante no acesso a um tribunal superior sem o fazer nos restantes. Há uma “falha de coerência”, alegam, além de que não é por haver quotas que necessariamente se “reforça o prestígio do TC”.

Já Isabel Moreira e Alexandra Leitão, também no Expresso, defendem o contrário. “A CRP consagra, desde a sua redação originária, o princípio da igualdade, no seu artigo 13º. Com a revisão constitucional de 1997 foi acrescentada ao elenco das tarefas fundamentais do Estado a promoção da igualdade entre homens e mulheres”, diz Isabel Moreira.