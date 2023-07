CPI da TAP: Oposição reitera críticas de "branqueamento", PS diz que comissão "silenciou" quem queria "mera luta político-partidária"

No debate sobre o relatório final da comissão de inquérito (CPI) à gestão política da TAP, a oposição desdobrou-se esta quarta-feira em adjetivos para reiterar as críticas ao documento, que foi viabilizado só pelos socialistas. Um relatório que é “parcial”, “estreito” e uma tentativa de “branqueamento” que “esconde factos”, acusaram os partidos, lamentando que não se conclua que houve ingerência política, nem se apontem críticas ao papel de Pedro Nuno Santos e João Galamba na companhia. Já o PS voltou a ficar isolado na defesa do documento.

O presidente da CPI à TAP, António Lacerda Sales, admitiu que os trabalhos da comissão não decorreram “sem sobressaltos" e “obstáculos”, mas no final o balanço é positivo: “silenciou” quem pretendia que a CPI fosse reduzida a um “mero instrumento de luta político-partidária”. "Hoje os cidadãos sabem que a TAP não pode estar dependente de estados de alma ou refém de fins políticos", disse o socialista em plenário, apontando para a importância estratégica da companhia para o país.

Na mesma linha, a relatora Ana Paula Bernardo, saiu em defesa do relatório, garantindo que o documento revela “rigor”, está "fundamentado" e tem as conclusões que se podiam retirar sobre a TAP. “Não há prática de ingerência política reiterada”, insistiu a deputada, rejeitando ainda a ocultação de factos no relatório. Ainda pelo PS, o deputado Bruno Aragão sublinhou que o PS aprovou cerca de 40 propostas de alteração dos partidos – Chega, PCP e Bloco – e que “em 79 conclusões, votou isoladamente apenas 18”. O que, segundo o socialista, vai contra a acusação de rolo “compressor da maioria socialista”.

O coro de críticas da oposição começou pelo PSD, com o deputado Paulo Moniz a afirmar que ficou provado na CPI da TAP que o “Estado não procurou uma alternativa sem ser a nacionalização da empresa” em 2016, com António Costa no Governo, após a privatização em 2015 pelo Executivo PSD-CDS. “O PS foi o responsável ao reverter a situação da TAP e responsável por uma compra ruinosa, sem ter a humildade de reconhecer que errou em toda a linha”, acusou o social-democrata.

Afirmando que ficou também demonstrada a “interferência” do Governo “ostensivamente continuada” na TAP, Paulo Moniz criticou a “leitura estreita” e “simplista” do PS que ocultou factos no relatório. “O caso Alexandra Reis foi apenas sintoma da prática do Governo socialista, sob a lógica do poder pelo poder, onde a responsabilidade não habita”, acrescentou.

Pela IL, Bernardo Blanco disse que já era expectável que os socialistas aprovassem isolados o relatório final, que oculta factos, “horas de audições” e um “capítulo inteiro”, como os acontecimentos na noite de 26 de abril no ministério das Infraestruturas. “O PS com os óculos cor de rosa viu outra realidade. O PS tapou os olhos a tudo isto com um objetivo claro de não permitir a António Costa retirar conclusões do relatório, nomeadamente a demissão de João Galamba”, atirou.

Também André Ventura arrasou o documento, que não conclui a existência de ingerência política na companhia, nem o incumprimento no Estatuto do Gestor Público: “Este é o relatório de António Costa sobre a TAP”, disse perentório, acrescentando que o documento “retira a dignidade à comissão, aos deputados" e à "ação de escrutínio do Parlamento”.

PCP, Bloco e PAN criticam privatização

À esquerda também foram várias as críticas ao documento, com o PCP e o Bloco a defenderem que a TAP deve ser do Estado. Mas o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, foi mais duro nas farpas ao Governo, apontando para factos retirados do relatório, como os incidentes no ministério das Infraestruturas. "Esta é a arrogância do PS, a arrogância de quem acha que no Governo tudo pode e que na Assembleia da República tudo silencia", acusou o líder da bancada do Bloco, insistindo na demissão de Galamba.

O comunista Bruno Dias sustentou, por sua vez, que o relatório final acabou por refletir os custos para a TAP das sucessivas privatizações e conjunto de operações que “degradaram” a estrutura financeira da empresa, insistindo da reversão da privatização. “Reconhece isso, mas depois não tira consequências”, vincou, justificando, por isso, o voto contra o documento.

Apesar de não terem integrado a CPI da TAP, os deputados únicos do PAN e Livre também tiveram oportunidade hoje de se pronunciar sobre o relatório final. Para Inês de Sousa Real o relatório é “parcial” e uma tentativa de “branqueamento” de responsabilidades. “Descobrimos que o caso Alexandra Reis foi a ponta do icebergue, ficamos a saber que há casas de banho nos ministérios que funcionam como salas de pânico e ministros intocáveis”, carregou a deputada do PAN.

Rui Tavares também realçou as “tentativas de branqueamento” da responsabilidade do Estado pela “assimetria gritante” entre administração e trabalhadores da TAP e a privatização da companhia, que na sua perspetiva será “danosa” para o país. “Não houve possibilidade de discutir outros cenários que seriam vantajosos para o país”, concluiu.