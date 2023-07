"Nem quero ouvir": António Costa impede jornalista de fazer uma pergunta

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, à margem da cimeira UE-CELAC que termina esta terça-feira, o primeiro-ministro impediu literalmente um jornalista de fazer perguntas sobre política nacional.

António Costa interrompeu consecutivamente o jornalista, dizendo que não queria ouvir a pergunta para depois não dizerem que não tinha respondido.

“Não vale a pena porque já sabe, nem vale a pena… Se já falei [no assunto] está falado. Nem quero ouvir a pergunta, desta vez podem dizer nem sequer ouviu a pergunta”, disse Costa, sorrindo e impedindo o jornalista de fazer a pergunta.

A questão que o jornalista queria colocar estava relacionada com as recentes declarações do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, sobre as buscas à sede do PSD e à casa de do ex-líder do partido Rui Rio, que classificou de “crime em direto” praticado pelo Ministério Público.