Iniciativa Liberal. Conselho Consultivo do Laboratório de Ação Política discute estado da nação

O Conselho Consultivo do Laboratório de Ação Política da Iniciativa Liberal (ILab), que junta liberais e vários membros da sociedade civil, reuniu-se esta terça-feira em Lisboa para analisar a situação do país, dois dias antes do debate do Estado da Nação no Parlamento.

Os oito membros da comissão executiva (direção) da IL presentes no encontro – que decorreu numa unidade hoteleira em Lisboa – , ouviram as perspectivas de 13 membros do ILab, especialistas de várias áreas sobre os problemas e desafios do país, antecipando a discussão sobre o Estado da Nação e ainda as eleições europeias do próximo ano, ao que apurou o Expresso.

O objetivo foi promover a reflexão política com vista ao partido apresentar propostas programáticas e base de suporte para iniciativas legislativas na Assembleia da República (AR). "A IL trabalha numa alternativa de governação para o país, com propostas bem fundamentadas e sustentadas, entendendo os problemas dos portugueses, porque está diariamente no terreno e contacta com esses problemas de perto, e procurando as melhores soluções para os resolver. Este é o nosso caminho", afirmou Rui Rocha.

O líder liberal deu como exemplo a apresentação há uma semana de uma Lei de Bases da Saúde, nas Jornadas Parlamentares na Madeira, que corresponde a um sistema universal de acesso à saúde e propostas na área fiscal, nomeadamente nos impostos sobre o rendimento, mas também na Educação, na Habitação ou nos Transportes.

Por outro lado, a IL aproveitou a reunião do Conselho Consultivo do ILAb – que substitui o antigo gabinete de estudos do partido – para anunciar que realizará em janeiro de 2024 uma conferência sob o mote “E se Portugal for mais Liberal?”, que servirá para debater o “liberalismo como alternativa” para o país. Um evento que contará também com contributos de membros do conselho consultivo daquela estrutura.

Do lado da IL mantém-se o diagnóstico de “degradação política, económica e social” do país face ao Governo socialista, com o partido a querer mostrar que fará parte de uma alternativa de direita. Em vésperas de mais um debate do Estado da Nação e um dia depois da audiência em Belém, os liberais entendem que cabe aos partidos da oposição mostrar que os “portugueses não estão condenados à estagnação, à mediocridade, à falta de ambição e à conservação do poder” pelo PS. Uma mensagem em linha com a que foi transmitida ao Presidente da República na audiência de ontem em Belém.

Entre os membros da direção da IL, estiveram presentes na reunião o presidente, Rui Rocha, os vice-presidentes, Bernardo Blanco, Ricardo Pais Oliveira, Angélique da Teresa, Ana Martins, o secretário-geral, Miguel Rangel, e ainda membros que trabalham no pelouro do conhecimento, que gere o ILab.

Já entre os membros da sociedade civil que marcaram presença na reunião esteve o ciclista David Rosa, a professora universitária Graça Canto Moniz, o jurista Henrique Burnay, a ex-deputada do CDS-PP Inês Teotónio Pereira, o advogado José Pedro Anacoreta Correia, o especialista em geologia económica e exploração mineral, Luís Chambel, o professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto Manuel Mota Freitas, a advogada Marta Esteves, o economista Pedro Brinca, o empresário e consultor Pedro Sampaio Nunes, o presidente da Associação Empresarial do Minho Ricardo Costa, a jurista Vera Chaves e a economista Vera Gouveia de Barros.