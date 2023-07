Marques Mendes: "Ou o estatuto do SNS é aprovado nas próximas semanas, ou Fernando Araújo demite-se"

“Ou o estatuto da Direção Executiva do SNS é aprovado nas próximas semanas, ou então em setembro teremos a demissão de Fernando Araújo”, avisou Luis Marques Mendes, este domingo, no seu comentário semanal na SIC. Com um post-it: “Há um problema sério na Saúde" e Convinha evitar mais uma crise no SNS”.

Segundo o comentador, “Fernando Araújo está muito incomodado com o bloqueio na aprovação do Estatuto, a ponto de vários gestores hospitalares já terem percebido que ele pode chegar ao ponto de se demitir”. Por aprovar há cerca de oito meses, o diploma está “acantonado no impasse das negociações entre Finanças e Saúde”, situação que Marques Mendes classifica de "inaceitável.

Quem merece destaque esta semana é o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que o comentador diz ter passado a “nº 2 político” de António Costa, “para evitar que o PM tenha de “ir a todas as situações” - “passa a fazer neste Governo o papel que Santos Silva fazia no Governo Sócrates. Santos Silva “malhava” na direita e na esquerda. Adão e Silva “atira-se” aos deputados e comentadores”.

Muito crítico do tom deste novo “nº2”, Luis Marques Mendes aponta-lhe três erros: tendo o direito de criticar os deputados da comissão de inquériro à TAP “para desviar as atenções”, “exagerou e isso virou-se contra si; ”não é credível criticar alguns excessos dos Deputados da CPI e não criticar o excesso de sectarismo do relatório" final; e acabou “surpreendido por críticas de várias figuras do PS: antigos ministros e atuais deputados”. Ora, concluiu, “falar em nome do Governo e ser criticado por apoiantes do próprio governo não é brilhante”.

Sobre os processos judiciais e buscas que marcaram a semana, o comentador critica a ação do Ministério Público no caso de Rui Rio - “com mais aparato e mais inspetores do que nas buscas do caso ALTICE onde estão em causa milhões. Simplesmente inaceitável” - e vê nas buscas ao domicílio do ex-líder do PSD vontade “de dar espetáculo para fazer prova de vida. Para amedrontar os políticos. Para dar a perceção que a política é atividade de gente impura ou criminosa. Isto é um abuso”.

Mas Luis Marques Mendes também critica os que “gostariam de aproveitar estas críticas justas aos exageros do MP para mudar as leis e passar a interferir ou controlar as investigações judiciais. Em especial, as investigações a políticos. Seria igualmente inaceitável”, afirmou. Convicto de que “muita gente gostaria de meter a mão na massa para condicionar a investigação judicial”.

Sobre o deputado do PSD, Pinto Moreira, que já acusado de corrupção continua no Parlamento e ocupa cargos em comissões parlamentares, o comentador diz que Pinto Moreira “só tem um caminho: abandonar já o seu lugar de deputado. Agarrar-se ao lugar é uma vergonha”. Mendes diz que leu as escutas “que estão na acusação. São gravíssimas”.

Por último, não deixa sem resposta o primeiro-ministro, que num artigo de opinião publicado este domingo no Observador, critica e acusa de mentir os que o acusaram de desvalorizar as suspeitas de corrupção na Defesa que levaram à demissão de um secretário de estado na semana passada.

Depois de, no passado domingo, ter sido duro a criticar o PM sobre o pouco que tinha então dito sobre o caso, Marques Mendes conclui agora que “o PM está incomodado". "Foi ele que deu azo ao incómodo (…), passou a ideia de que desvalorizava mesmo o combate á corrupção. Ora estas questões não se devem desvalorizar. Por isso, fez bem em esclarecer. Mesmo com uma semana de atraso”.