Santos Silva avisa Governo: atenção aos jovens e às políticas públicas

Alguns dos problemas essenciais que o país enfrenta - a começar pelo “estrangulamento” no acesso ao mercado de habitação - têm a juventude no centro e é urgente atuar em várias frentes. O aviso é de Augusto Santos Silva, ex-ministro de António Costa e hoje Presidente do Parlamento, que este sábado falou para uma plateia de jovens no 38º aniversário do Conselho Nacional da Juventude.

“É muito importante que esse trabalho se faça, não só no que diz respeito às políticas especificamente orientadas para a juventude, mas também ao conjunto das políticas públicas porque alguns dos problemas essenciais que enfrentamos e que temos de resolver têm a juventude e os jovens no centro”, alertou Santos Silva, apontando “quatro questões decisivas para o futuro próximo do país".

Primeira: “reter e aproveitar talentos nacionais e internacionais e, em simultâneo, trabalhar para recuperar os talentos portugueses que estão no estrangeiro”. Segunda: “dar atenção às questões do emprego, onde os jovens são os mais penalizados em situações de desemprego, facilitando a sua entrada na vida ativa e oferecendo postos de trabalho compatíveis com as qualificações cada vez maiores com que os jovens chegam ao mercado de trabalho. Terceira: ”resolver uma das grandes dificuldades que o país tem e que é a conciliação da vida profissional com a vida familiar e privada".

Para isso, Santos Silva aponta como quarta questão que se ultrapassem “dois estrangulamentos que temos de superar”: "o primeiro, que é hoje muito grave e não só nas áreas metropolitanas, mas um pouco por todo o país, que são as dificuldades de acesso ao mercado de habitação; e um segundo que é a necessidade de melhorar consistentemente a reposição das gerações aumentando a natalidade em Portugal”.

Considerando que o país fez “um caminho impressionante” na universalização e generalização da educação básica, secundária e superior, o ex-nº2 de António Costa pede mais atenção à faixa etária que os números oficiais mostram estar tendencial e progressivamente a trocar o país pelo estrangeiro.

O presidente do Conselho Nacional da juventude, Rui Oliveira, realçou a importância da inauguração da sede na Maia para concretizar a regionalização do CNJ.