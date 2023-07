TAP: PSD vota contra relatório da CPI, mas põe as suas próprias conclusões num anexo

O PSD vai votar contra o relatório sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, sem apresentar propostas de alteração. Mas com uma declaração de voto a explicar a posição social-democrata, garantindo assim que as “conclusões” do PSD ficam anexadas ao relatório final e chegam ao Ministério Público. O grupo parlamentar do PSD justifica a decisão com a intenção de “impedir o rolo compressor [da maioria absoluta] de querer esconder” o que diz o maior partido da oposição — ou seja, votando contra as potenciais alterações propostas pelo PSD.

Foi Paulo Moniz, coordenador do PSD nesta comissão, quem leu ao início da tarde as conclusões do partido sobre o relatório preliminar da socialista Ana Paula Bernardo à CPI sobre a gestão política da TAP. Em cerca de 10 minutos, o deputado social-democrata acusou o Governo de “um rol de potenciais crimes” e explicou que não seria com “algumas ou várias pequenas alterações” que se mudaria o sentido do texto da deputada do PS.

O problema, para o PSD, é mesmo “a forma como está construído” o relatório. “Consideramos que o relatório é leve e parcial e que muito jeito dá a António Costa porque sabemos que, evidentemente, jamais tiraria nem tirará qualquer consequência política”.

Por isso, “não quisemos correr o risco de o rolo compressor querer esconder o que aqui li”, disse Paulo Moniz, conclusões que se basearam nas “audições em sala, mas também no acervo documental, nas respostas escritas e nos documentos” a que os deputados da CPI acederam.