Cartoon. Livre condena “ingerência política” na RTP e exige explicações ao Governo

O deputado do Livre, Rui Tavares, condena a “ingerência política” na RTP e vai enviar esta terça-feira um conjunto de questões dirigidas ao ministro da Administração Interna, após José Luís Carneiro ter manifestado desagrado junto do Conselho de Administração pela emissão de um cartoon animado sobre polícia e racismo.

"A censura e condenação da justiça portuguesa relacionadas com cartoons já levou a que Portugal fosse condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Neste caso, trata-se de ingerência política cujos contornos e motivação é imperioso esclarecer", afirma Rui Tavares, num documento a que o Expresso teve acesso, com um conjunto de questões dirigidas ao ministro da Administração Interna.

Apontando para a alínea um do artigo 37.º da Constituição, que refere que “todos têm direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações", o deputado do Livre cita ainda a alínea 4 do artigo 38.º que frisa que “o Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico”.

Entre as perguntas dirigidas a José Luís Carneiro, o deputado questiona “a que título e com que legitimidade” o ministro entendeu dirigir-se ao presidente do Conselho de Administração da RTP, “tendo em conta os direitos à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, bem como a independência dos órgãos de comunicação social”, e que "motivação e propósito tiveram tais interpelações"?

Afirmando que o “uso excessivo” de força por parte de forças de segurança, bem como a “perfilagem racial” são fenómenos transnacionais e uma realidade que não se pode ignorar, Rui Tavares aproveita também para questionar o ministro sobre que “medidas de prevenção e combate a estes fenómenos” serão adotadas?

Apesar de o ministro da Cultura ter saído em defesa da liberdade de expressão, o deputado do Livre vai enviar também duas questões dirigidas a Pedro Adão e Silva, pedindo garantias de que não haverá mais ingerências do Executivo sob a sua tutela. “Atentos os preceitos constitucionais elencados, como pode assegurar que, em face de tentativas de ingerência política ou de comentários públicos de governantes, a liberdade de expressão e da criação artísticas não encontram limitações abusivas e são salvaguardadas?”, pergunta Rui Tavares.

E de que forma pode assegurar “que não haverá condicionamentos à independência, liberdade de expressão e da criação artística nos canais de difusão” da estação pública?, questiona ainda.

O líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, criticou também na segunda-feira as “pressões” do Executivo sobre a RTP a propósito do cartoon, defendendo a liberdade de expressão e o “espaço de idoneidade" da estação pública.

Na origem da polémica está um cartoon animado, sob o título “Carreira de Tiro”, da autoria de Cristina Sampaio, que mostra um polícia a acertar mais tiros quanto mais escuro é o alvo. O cartoon foi alvo de uma queixa-crime da PSP e críticas do PSD, Chega e CDS-PP.