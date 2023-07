Pedro Nuno Santos prepara-se para 2026, seja contra quem for

Em 2021, querendo matar o tabu sobre a sua recandidatura no final daquela legislatura, António Costa agigantou-o. “Não haverá tabu. Decido em 2023 se me recandidato”, disse ao Expresso. O prazo era de dois anos, o que fez com que o congresso do PS da semana seguinte fosse sobre a sua sucessão. E isso não correu bem ao PS nem ao Governo. No final de 2022, Costa lançou novo tabu para matar o assunto que tinha criado. Em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast do Expresso “Deixar o Mundo Melhor”, deixou no ar a possibilidade de “em outubro de 26” se poder recandidatar. Porta aberta para que vários socialistas se sentissem confortáveis em admiti-lo, na tentativa de retirarem peso e protagonismo ao putativo sucessor, agora à solta no Parlamento e nos corredores da política. A ala mais à esquerda não acredita na disponibilidade verdadeira de Costa para um quarto mandato e aponta para 2026 como o ano de Pedro Nuno Santos, “seja contra quem for”.

O movimento das peças no PS notou-se com mais força esta semana na Assembleia da República, onde Pedro Nuno regressou para assumir o lugar de deputado, tendo sido recebido num ambiente quase sebastiânico, com muitos a irem ao “beija-mão”. O cheiro a poder do PS está a virar de lado e há no partido, sobretudo no Parlamento, uma ideia de inevitabilidade: o tempo de Pedro Nuno Santos será em 2026, se tudo correr como previsto, ou mesmo antes, se Costa encontrar uma saída para a Europa por entre o espartilho que lhe foi colocado pelo Presidente da República e resignadamente vestido por ele, para já.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.