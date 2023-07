Câmara de Alcochete devolve críticas a Ana Catarina Mendes e pede mais “fiscalização tributária” e “ambiental”

Há menos de um mês, foi desmantelada uma rede criminosa transfronteiriça que se dedicava à captura ilícita e tráfico de amêijoa japonesa no rio Tejo. Este foi o exemplo mais recente de exploração de migrantes em solo português - mais de 300 viviam em “armazéns” com condições “deploráveis” . Sobre este episódio, Ana Catarina Mendes apontou o dedo à Câmara Municipal de Alcochete. “ Acho inadmissível que as câmaras municipais se demitam de uma função que têm na lei de fiscalizar o número de pessoas que vivem nas habitações e as condições em que vivem. Quer na Mouraria, quer em Alcochete, esta fiscalização tem de ser feita”, disse no programa Town Hall - Estado da Nação da CNN Portugal, na passada quarta-feira. Esta manhã, o autarca socialista de Alcochete rejeitou as críticas da ministra dos Assuntos Parlamentares e devolveu as culpas ao Governo.

“Não me revejo absolutamente em nada daquilo que são as declarações da senhora ministra”, respondeu Fernando Pinto à Rádio Renascença. O autarca socialista considerou que as condições degradantes de habitação destes migrantes são apenas um “problema colateral” de um “problema maior” no município de Alcochete que é a “apanha ilegal de bivalves”. “Desde que tomei posse em outubro de 2017, que não tenho feito outra coisa que não chamar à atenção dos mais diversos organismos para esta questão ilegal que acontece no estuário do Tejo”, retorquiu.

Perante as acusações da ministra dos Assuntos Parlamentares, Fernando Pinto reconheceu que existe um “conjunto de problemas” no município, incluindo no setor da habitação. Contudo, o autarca devolveu as críticas e exigiu mais ação ao executivo de António Costa. O presidente da Câmara de Alcochete disse que os “Governos” não têm “conseguido resolver” outras dimensões como a “falta de cumprimento” de “fiscalização tributária”, "fiscalização ambiental” e de “manutenção e preservação da ordem publica”.