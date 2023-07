Governo tenta desarmadilhar verão quente

Com um ano inteiro de “casos e casinhos”, no Governo olha-se para o verão com preocupação acrescida. A silly season é profícua a polémicas, a que se somam os riscos habituais da época estival: os hospitais com redução de resposta; a preparação do ano letivo e os incêndios. Este ano, no calendário do Governo há mais um risco, a Jornada Mundial da Juventude. Nada pode correr mal ao ponto de engrossar o caldo dos pretextos nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa e da oposição.

No Governo não se esquecem as semanas seguidas de notícias sobre os caos nas maternidades no ano passado, inclusive com a morte de uma grávida que levou ao pedido de demissão de Marta Temido, e por isso, na saúde, há um plano que tem vindo a ser desenhado para que nada falhe, embora com críticas sobre a sua funcionalidade. “Estamos a preparar o verão há muito tempo”, diz fonte da coordenação política do Governo, que sabe que nos hospitais está parte da chave do sucesso do verão.

