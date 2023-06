Moedas atira ao PS e mantém proposta para a habitação: “Espero que a oposição não acabe com o sonho”

Carlos Moedas não vai mexer na sua proposta sobre habitação que o PS ameaça chumbar. O presidente da Câmara de Lisboa reagiu esta manhã à posição do PS na Câmara de Lisboa (CML), que na terça-feira ameaçou votar contra a Carta Municipal de Habitação, e assim contribuir para o chumbo da proposta do presidente. O documento é estratégico e desenha o plano de habitação para a cidade nos próximos 10 anos, dividido em 33 medidas. Se não contar com votos favoráveis à esquerda na reunião desta quarta-feira, ou com a abstenção do PS, a proposta pode mesmo ficar pelo caminho. Os socialistas garantem que só a viabilizam com “mudanças de fundo”, mas Moedas não cede.

“Nos últimos 14 anos, a política de habitação em Lisboa falhou. Hoje muitos desses responsáveis apontam o dedo a quem está a fazer”, atira Carlos Moedas, num vídeo publicado nas redes sociais ao fim da manhã, a poucas horas da reunião. Os socialistas queixam-se de que a proposta deixa de parte o maior programa de apoio à habitação para jovens e classe média na cidade, o Programa de Renda Acessível (PRA), cujos projetos, como o da construção de 400 casas no Alto do Restelo, são “atirados” para 2033. Moedas responde com números e vira-se para a habitação municipal. “Entre 2010 e 2020 [durante a governação socialista], construíam-se apenas 17 casas por ano. Neste ano e meio, conseguimos [PSD e CDS] entregar 1172 chaves aos lisboetas.” Mais: “Estamos a construir mil habitações” e a “apoiar mil famílias a pagar a renda”, acrescenta. “É essa a verdade dos factos.”