China: Costa não fecha a porta, mas alinha com UE

O mundo globalizado está a mudar, e Portugal tem de “se posicionar consoante o movimento das placas tectónicas”, defende um ministro de António Costa. O que isto quer dizer é que no atual movimento de maior supervisão dos investimentos estrangeiros, sobretudo russos e chineses, Portugal tem de alinhar com os “aliados” Estados Unidos e UE mas não pode fechar-se ao mundo. E é isso que o primeiro-ministro vai debater na próxima quinta e sexta-feira com os congéneres europeus.

O Conselho Europeu discute a Estratégia Europeia de Segurança Económica, que poderá ditar um caminho mais apertado para investimentos de países como a China, mas se Portugal alinha no “conceito” de reforçar a autonomia estratégica europeia, pede cautela na hora de cortar com os chineses: reduzir o risco dos investimentos (de-risking), sim; cortar (decoupling), não. “Estamos de acordo com o enquadramento conceptual da estratégia europeia de segurança económica, na lógica de reforçar a autonomia estratégica. Mas tal não deve levar a um fechamento da Europa sobre si própria”, diz ao Expresso o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, na dependência direta do primeiro-ministro, Tiago Antunes.