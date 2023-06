Portugal não alinha com Orbán (mas avalia caso a caso)

A viagem não divulgada de António Costa à Hungria, para a final da Liga Europa onde ficou sentado ao lado de Viktor Orbán, aterrou num momento quente: a Hungria está prestes a assumir a presidência rotativa da União Europeia (UE), que arranca em julho de 2024 — mesmo em cima da negociação dos cargos de topo da União Europeia. O Parlamento Europeu (PE) considera que Budapeste não tem condições para estar ao leme da UE, devido às constantes ameaças ao Estado de direito. Mas nem Portugal, nem os restantes países se mostram empenhados ou interessados em tirar a presidência aos húngaros. As conversas bilaterais mostram que não há consenso para avançar e o assunto é considerado tóxico. "Essa questão está apenas colocada ao nível do PE, não se colocará ao nível do Conselho (Estados-membros)", diz o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Prevalecem dúvidas jurídicas e também sobre a vantagem política de tirar esse direito à Hungria. A opção passa por deixá-los na posição de terem de ser "imparciais" e de forjarem acordos. Nos últimos tempos, Budapeste tem sido mais uma força de bloqueio do que de consenso, por exemplo, quando ameaçou vetar o sexto pacote de sanções à Rússia, até os restantes aceitarem retirar o patriarca da Igreja Ortodoxa russa da lista de sancionados.

A olhar para os últimos seis meses, Portugal e Hungria estiveram muitas vezes em lados opostos da barricada legislativa, sobretudo quando em causa estavam as migrações, a liberdade de imprensa ou os direitos das comunidades LGBT.