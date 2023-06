Luís Gomes nega “incumprimento” com o BCP, mas a sua câmara falhou prestações de milhões

É “crime”, acusa Álvaro Araújo, presidente da Câmara de Vila Real de Santo António (VRSA), responsabilizando Luís Gomes, do PSD — líder da autarquia algarvia entre 2005 e 2017 —, por usar o dinheiro dos empréstimos para fins que não os aprovados (ver texto principal). O autarca aponta ao antecessor o “recurso a práticas de contabilidade irregular” na Sociedade de Gestão Urbana (SGU), através da qual a autarquia se financiava na banca. Luís Gomes defende-se dizendo que “o incumprimento” no pagamento dos empréstimos ao Millennium BCP — que levou à penhora do edifício da Câmara, do parque de campismo, do complexo desportivo e do edifício da Pousada Pestana — “só ocorreu desde junho/julho de 2020, até agora, com o atual executivo”.

“No meu mandato, que terminou em setembro de 2017, todas as obrigações foram sempre cumpridas, não houve qualquer tipo de incumprimento bancário”, garante Luís Gomes ao Expresso. O ainda vice-presidente da bancada parlamentar do PSD refugia-se no facto de, durante a sua gestão, a Câmara ter renegociado sempre os empréstimos com o BCP, embora sem pagar as prestações, como o Expresso comprovou pela consulta desses contratos de aditamento. “Se os executivos que me sucederam continuassem a fazer o mesmo trabalho, acredito que o BCP nunca teria tomado a atitude que tomou”, acrescenta o ex-autarca. “Como posso assumir uma responsabilidade pelo incumprimento de obrigações, seis anos depois de ter cessado funções, em mandato posterior ao meu?”.