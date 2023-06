A reinserção social de Galamba ao lado de Costa

P

uxar pelo ministro, pô-lo no terreno e reintegrá-lo na “normalidade” governativa, mas com cautela, para não ir para fora de pé — como aconteceu esta semana com as declarações sobre o aeroporto em Santarém. Amarrado ao ministro das Infraestruturas depois do embate contra o Presidente da República e confiante de que “a montanha pariu um rato” na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o primeiro-ministro está apostado em aparecer com João Galamba ao lado.