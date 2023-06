Marta Temido e Ana Catarina Mendes na calha para as eleições europeias

Prestes a dobrar o cabo das tormentas, fechando a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP sem consequên­cias políticas de maior, o PS vai fazendo contas aos próximos desafios eleitorais já com duas certezas: as europeias são importantes, o cabeça de lista será novo e é preciso apostar num nome que garanta que o eleitorado estrutural é mobilizado para ir às urnas. Se conseguir os habitués, o PS pode livrar-se do cartão amarelo.

António Costa, sabe o Expresso, quer esperar até ao congresso do PS, em meados de março de 2024, para anunciar o nome que levará para a campanha eleitoral, que será vista— agora que tem Marcelo à perna — como uma espécie de intercalares, tanto para o Governo como para o líder da oposição. A um ano de distância, dois nomes ganham força nos corredores: a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a ex-ministra da Saúde Marta Temido, também cobiçada para recuperar a Câmara de Lisboa. No PS, depois de António Costa ter procurado, numa primeira fase, baixar as expectativas do Presidente lembrando que nunca as europeias deitaram abaixo um Governo, ninguém as menospreza: são para ganhar e “é possível”.