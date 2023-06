Aeroporto em Santarém? Deputados do PS contra Galamba (e lembram as duas opções no distrito)

Os cinco deputados do PS eleitos pelo distrito de Santarém fizeram sair um comunicado em que defendem que o distrito tem “condições” para receber o novo aeroporto de Lisboa. Isto depois de ontem, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, ter praticamente descartado a opção do aeroporto em Santarém, por ser “longe”. As declarações do ministro levantaram críticas da oposição, mas também de deputados socialistas que, não nomeando o ministro, mostram de forma indirecta que não concordam com João Galamba. “Entendemos que o distrito de Santarém reúne condições para ser considerado como opção para a futura localização do novo aeroporto”, escreveram.

Ora, estas palavras, que vão contra o que o ministro disse no dia anterior - "Santarém é longe. Se acho que a probabilidade é alta? Não, é muito baixa", disse - têm uma subtileza: é que o distrito de Santarém tem duas opções em análise pela Comissão Técnica Independente, que está a fazer a avaliação estratégica. A primeira, a opção em Santarém, promovida pelo consórcio entre Carlos Brazão e o grupo Barraqueiro; a segunda, falada há anos, do campo de tiro de Alcochete que, apesar do nome, se situa em Benavente, já no distrito de Santarém. No mesmo comunicado, o grupo dos socialistas, que inclui o líder da distrital Hugo Costa, a ex-ministra Alexandra Leitão, e os deputados Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Dinis, dizem que “aguardam as conclusões” da CTI, liderada por Rosário Partidário. “Com total sentido de responsabilidade, respeitamos o tempo de avaliação que cabe à Comissão, conforme acordado entre o Governo e o maior partido da oposição”. É nesta luta partidária que o comunicado também deve ser visto. Aliás, esta quarta-feira, João Galamba foi questionado por vários deputados, do PS à IL, sobre as palavras que tinha dito sobre a opção Santarém. “Não fiz nenhuma consideração. (O que disse) não viabiliza nem inviabiliza. Disse algo que é um facto: 80km é longe”, frisou. Mais tarde repetiria a ideia e acrescentou: “Agora imaginemos que é essa a solução escolhida - teríamos um aeroporto que seria longe e isso implica desafios e cá estaremos para enfrentar desafios”.