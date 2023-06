Eleições regionais da Madeira: maioria defende eleições a 24 de Setembro

Ainda não há data, mas, na Madeira, as máquinas partidárias estão já em modo de pré-campanha eleitoral. As eleições regionais deverão acontecer no último domingo de Setembro. A sugestão foi apresentada por Marcelo e apenas o PCP entende que esse não é o melhor dia e propõe o 1 de Outubro. As audições para ouvir as propostas dos partidos estão marcadas para esta quarta-feira na Presidência da República.



A última audição da tarde será com o PSD – o partido com o maior grupo parlamentar na assembleia regional - que leva a Belém uma delegação composta pelo líder do partido na Madeira, Miguel Albuquerque, o secretário geral regional, José Prada e inclui ainda Hugo Soares, secretário geral do PSD. “A data é adequada. Está afastada temporalmente de uma possível ponte por causa do feriado do 5 de Outubro e permite que os estudantes universitários deslocados possam votar”.