Consequências do caso TAP? No máximo, haverá mudanças nas regras dos gabinetes do Governo

A ordem é esperar pacientemente pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP antes de decidir que “consequências” ou “conclusões” o Governo irá tirar daquele que muitos descrevem como o período mais “difícil” da maioria absoluta. Mas depois de um total de 46 audições (Pedro Nuno Santos e Fernando Medina fecharam, esta semana, o leque), e apesar da pressão externa, no núcleo duro do Governo esperam-se mais consequências ao nível dos procedimentos usados para tutelar empresas públicas, do que propriamente consequências políticas. Nem sairá João Galamba ou a chefe de gabinete, nem sai a secretária-geral do SIRP, como vincou António Costa na dura carta enviada na última sexta-feira a Luís Montenegro, em resposta à missiva do líder do PSD.

“Na tutela política da TAP, na articulação entre as duas tutelas (Finanças e Infraestruturas) e na forma como as empresas públicas se relacionam com a tutela, há matérias que podem ter melhorias”, ouve o Expresso de fonte do Governo, que sublinha que as “consequências” que o Governo há muito diz que tirará no fim (o relatório tem de ser apresentado até ao dia 13 de julho) não têm necessariamente de passar pela “saída de pessoas”. “Aguardamos pacientemente as conclusões da CPI”, limita-se a repetir fonte do Governo ao Expresso quando questionada sobre o facto de as consequências políticas já terem sido tiradas no caso da indemnização de Alexandra Reis (Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes já se demitiram e, como disse o ex-secretário de Estado, não podem ser “demitidos duas vezes”) e sobre o facto de a atuação de João Galamba e da sua chefe de gabinete, bem como da secretária-geral do SIRP (“obviamente não a irei demitir”) ser defendida em toda a linha na carta que Costa enviou a Montenegro. Então, o que sobra?