“Se não votarem, os lugares serão ocupados na mesma e podem não gostar do resultado”: o aviso que Metsola quer que os jovens espalhem

A curta visita de Roberta Metsola a Portugal obrigou a líder do Parlamento Europeu a encher a agenda e a atravessar a capital em pouco tempo. Em menos 30 minutos passou da tribuna da Assembleia da República – onde discursou e respondeu aos deputados, a convite de Augusto Santos Silva – para uma das mesas da agitada A Brasileira, no Chiado, para beber café com Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa e ex-comissário europeu. A música habitual da baixa lisboeta tornou inaudível a conversa entre ambos, mas a presidente não demorou em deixar elogios ao autarca: “É muito humano, consegue falar com qualquer pessoa e ouve imenso. Valores que são raros e que estão encapsulados no Carlos.” Depois, percorreram a rua até ao Largo de São Carlos onde Roberta Metsola foi recebida com grande entusiasmo por jovens inseridos em projetos europeus. O combate à abstenção foi uma das mensagens vincadas pela presidente maltesa enquanto distribuía selfies. “Se não votarem, os lugares serão ocupados na mesma e podem não gostar do resultado”, deixou o aviso.

“Portugal é positivamente teimoso em ser pró-europeu. Os portugueses acreditam que a permanência de Portugal na UE é uma coisa ótima, agora é preciso preencher o gap [da abstenção] e conseguir que as pessoas votem. Votar é um direito, é um privilégio e é uma forma de responsabilizar os políticos. Esta vai ser a minha mensagem até ao próximo ano”, disse Roberta Metsola aos jornalistas no Largo de São Carlos, a menos de um ano das próximas eleições europeias. Contudo, a líder do Parlamento Europeu reconheceu a dificuldade em passar esta mensagem no “tempo difícil” em que existe “guerra na Europa”, “inflação”, “crise energética” e “crise habitacional” por “toda a UE”. Ainda assim, considera-se “otimista” em conseguir “contrariar a narrativa” e, também assim, evitar que as pessoas procurem “conforto” nos “extremos”. Uma mensagem que surge num contexto de crescimento dos partidos de extrema-direita por toda a Europa e que pode reconfigurar o Parlamento Europeu já nas próximas eleições de 2024.