Marques Mendes: "Existe um espetáculo político deprimente"

No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisou o custo de vida em Portugal, os juros dos bancos, a insatisfação dos portugueses, sobretudo em relação aos impostos e à habitação, o estado da saúde em Portugal, o regresso de Pedro Nuno Santos e as cerimónias do 10 de Junho, mais concretamente a metáfora utilizada pelo Presidente da República, o facto de João Galamba ter sido vaiado à chegada e o protesto dos professores contra António Costa.