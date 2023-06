10 Junho: Costa enaltece união dos portugueses e Santos Silva saúda as comunidades

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje o 10 de Junho um dia especial porque "une todos os portugueses" e o presidente da Assembleia da República saudou "com especial carinho" as comunidades portuguesas no estrangeiro.

"Todos os dias são dias de Portugal. Mas o 10 de junho é especial porque une todos os portugueses, os que cá vivem e os que estão dispersos pelo mundo. Há um vínculo, uma identidade, um sentimento muito português, assentes na cultura, na língua, no património e história comuns", lê-se na conta oficial do chefe do executivo na rede social 'Twitter'.

Numa mensagem acompanhada de várias fotografias suas nas comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas no Peso da Régua, distrito de Vila Real, António Costa lembrou que este ano, as celebrações tiveram início "com as Comunidades Portuguesas na África do Sul".

"Hoje, estamos no berço de um dos nossos grandes emblemas mundiais, o Alto Douro Vinhateiro que produz o ímpar Vinho do Porto", acrescenta.

António Costa escreve ainda que "foi muito bom sentir o carinho da população de Peso da Régua, do povo do Douro, neste dia que é tão nosso", e finaliza: "Vivam as Portuguesas e os Portugueses. Viva Portugal!".

Também na sua conta oficial da rede social 'Twitter', o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, publicou uma fotografia das celebrações no Peso da Régua, nas quais participou, acompanhada por uma mensagem.

"No 10 de Junho, saúdo todos os portugueses, e com especial carinho as comunidades portuguesas no estrangeiro. Saúdo também as Forças Armadas, garantes da soberania e independência nacional", escreveu a segunda figura institucional do Estado e deputado do PS eleito pelo círculo Fora da Europa.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões das Comunidades Portuguesas terminam hoje no Peso da Régua, distrito de Vila Real, após uma comemoração descentralizada junto das comunidades portuguesas na África do Sul que juntou o Presidente da República e o primeiro-ministro.