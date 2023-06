Sondagem Expresso/SIC: Portugueses querem mais referendos, mas nem pensar em mudar idade de voto

Influência, novos mecanismos de participação e mais referendos: os portugueses querem ser mais vezes, e de mais formas, chamados a participar nas decisões políticas do país. É o que se retira de vários indicadores analisados pela sondagem ICS/ISCTE. Na comparação entre influência ideal e influência real, em que os inquiridos dizem que a população deveria ter muito mais influência do que tem, e nas sugestões de reformas políticas (ver gráfico no fim do texto).