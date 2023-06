Sondagem Expresso/SIC: País confia em Marcelo e nos presidentes de Junta e desconfia do Governo e dos partidos

Os portugueses confiam pouco no Parlamento, no Governo e, ainda menos do que em qualquer outra instituição, nos partidos políticos — são 80% os que dizem que tendem a não confiar em partidos. A sondagem ICS/ISCTE confirma a perceção de que se vive um tempo de descrédito das instituições, com a política à cabeça. Embora essa desconfiança não seja transversal.