Governo propõe construir dessalinizadora em Albufeira

O Governo vai propor a construção de uma dessalinizadora no concelho de Albufeira, Algarve, e quer abrir o concurso até final do ano, anunciou hoje o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro.

"Segundo os estudos realizados pela Águas de Portugal e que serão entregues para a avaliação de impacte ambiental, o local onde vamos propor a instalação da dessalinizadora é o concelho de Albufeira", disse o ministro no parlamento.

Duarte Cordeiro, que falava num debate sobre a água pedido pelo PSD, revelou também que o plano de eficiência hídrica do Alentejo está pronto e será apresentado em breve.

Este mês, disse Duarte Cordeiro, o Governo vai adjudicar a empreitada para a concretização da ligação do Alqueva à albufeira do Monte da Rocha, "com vista a garantir o volume de água necessário de dois anos para abastecimento público" na albufeira.

O ministro fez um balanço das medidas tomadas contra a seca e a otimização do recurso água, depois de o Governo ser acusado pelo PSD, pela voz do deputado Bruno Coimbra, de apenas estar "à espera que chova".

O deputado falou das perdas de água de 30%, do "uso de águas tratadas quase inexistente", de atividades que são condicionadas pela falta de água, e acusou o executivo de não apresentar medidas para "uma política robusta" para a água.

Bruno Coimbra criticou ainda que "as licenças de utilização de recursos hídricos" tenham sido substituídos "por meras comunicações prévias" e acusou o Governo de ainda não ter pago os apoios relativamente à seca de 2022.