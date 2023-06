Pedro, António e João: os santos do dia não fizeram um milagre a Costa

Este era um dia negro. Aquele, depois da audição de João Galamba há dias, que poria mais pressão sobre o Governo. Mas era também o dia em que os socialistas apostavam para aliviar o clima: depois deste cabo das tormentas, que levaria três governantes e ex-governantes ao Parlamento, só podia melhorar. Mas a oposição não larga. Agarrou-se a uma frase dúbia de Antonio Mendonça Mendes para insistir na demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba. Os três santos do dia não fizeram o milagre de desviar as atenções mediáticas do assunto mais sensível para Costa, mas o PS acredita que para o que podia ser até correu bem.

Se dúvidas houvesse que o regresso de Pedro Nuno Santos seria ofuscado pela audição a António Mendonça Mendes, o dia de hoje comprovou-o. Ambos estiveram no Parlamento esta terça-feira, mas no tabuleiro do jogo político, a oposição preferiu concentrar os seus ataques ao segundo, prolongando a “novela” sobre o “mistério” do telefonema que Mendonça Mendes confirma que existiu, mas que continua sem confirmar todo o seu conteúdo.