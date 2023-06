Governo tem seis meses para resultados chegarem aos bolsos dos portugueses

O primeiro lado do triângulo da virtude para o Presidente da República está a começar a cumprir-se: a economia está a melhorar, acima das expectativas. Faltam dois: os resultados chegarem ao “bolso dos portugueses” e a credibilidade das instituições, leia-se da política. Os ângulos ainda são agudos e de difícil dobragem para o Governo, sobretudo com a comissão de inquérito à TAP a destapar problemas internos, mas acredita-se no núcleo duro que há uma margem de cerca de seis meses para cumprir a trilogia do Presidente e a partir daí levar a legislatura até ao fim. Tudo, se até lá não houver mais problemas internos.

Cruzando os calendários em cima da mesa, o Governo tem, aproximadamente, de agosto a janeiro para dizer ao Presidente que está a cumprir os eixos da análise presidencial, a económica, a social e a política. “Se conseguirmos fazer a transição, as coisas vão correr bem nos próximos anos”, diz ao Expresso um alto quadro socialista, que olha para a situação económica e a lê da seguinte forma: o ciclo económico está em alta, com o PIB a crescer acima das expectativas do Governo e das instituições europeias, aliás, o ministro da Economia, em entrevista ao “Público”, até espera que este ano acabe com a economia a crescer acima de 3%; o ciclo “não vai ser assim para sempre” e confiar num ciclo alimentado a inflação “é perigosíssimo”; mas com o emprego a subir e as remunerações a registarem aumentos (dados do primeiro trimestre da Segurança Social mostram um aumento médio de 8%), os resultados da economia já estão a ser sentidos. O que falta para cumprir o pedido de chegar aos bolsos dos portugueses? As taxas de juro aliviarem a pressão na Euribor (o que deverá começar a ser sentido mais para o final do ano) e a inflação quebrar (em maio caiu para 4%).

