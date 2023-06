Bloco de Esquerda: Mortágua lança-se aos jovens e promete “vida boa”

Se dúvidas houvesse sobre o pendor geracional que a nova liderança traria ao Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua fez por esclarecê-lo na primeira semana como coordenadora do partido. “Há pessoas da minha idade que têm medo do futuro”, “as pessoas da minha idade não conseguem comprar casa”, “as pessoas da minha idade querem ter uma vida decente”, disse nas várias entrevistas televisivas com que abriu o novo ciclo.

Embora se repita que a ideia não é limitar o partido a uma faixa etária, no Bloco ninguém nega que a biografia da nova líder, faz 37 anos este mês, é trunfo que não se desperdiça. O apelo vira-se para uma fatia do eleitorado que sempre foi relevante no partido e que, se perder frescura, o Bloco arrisca-se a ver fugir para forças como a Iniciativa Liberal. Ainda que dentro do Bloco se tente contrariar a ideia de disputa direta com a IL por eleitorado jovem e se diga que pretendem falar para os jovens a quem o PS não dá resposta. E é na rua e nos movimentos sociais que os bloquistas esperam encontrar militância para crescer. Não por acaso, a habitação, que levou milhares à rua em abril, é o tema escolhido para lançar o novo ciclo político, com Mortágua ao leme.

