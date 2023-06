Rui Tavares: “É tempo de levar as causas portuguesas para os Verdes Europeus”

TIAGO MIRANDA

Adesão do Livre aos Verdes Europeus vai ser votada no sábado no 37.º Congresso do grupo partidário, em Viena. Comité já emitiu uma nota a recomendar aos delegados que aceitem o partido de Rui Tavares como membro de pleno direito. Já o PAN deverá ter estatuto de membro associado

Há 49 minutos