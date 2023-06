Remodelação inevitável para virar a página? PS e Costa acertam agulhas no meio da crise política

É com um enorme elefante no meio da sala que o Partido Socialista se reúne este sábado, no Porto, para fazer “análise da situação política”. Trata-se da primeira reunião da Comissão Nacional - órgão máximo entre congressos - desde que, à boleia do caso ‘Galamba’, rebentou a maior crise política que fez tremer a até aqui estável coabitação entre o Governo e o Palácio de Belém.

Carlos César, presidente do PS, já anunciou uma rearrumação dos calendários eleitorais internos para empurrar a sucessão de António Costa para 2026 (e não antes), confiando que a legislatura vai até ao fim. E o mesmo Carlos César tem sido o mais vocal no apelo a uma remodelação no executivo. Já António Costa, tem acusado os adversários políticos (da esquerda à direita) de populismo e tem-se mantido leal à fórmula - conclusões só no fim da comissão de inquérito -, por mais que veja o cerco apertar-se em torno do seu ministro e do seu próprio gabinete.