PAN/Açores questiona Governo Regional sobre apoios públicos à tauramoquia

O deputado do PAN/Açores, Pedro Neves, questionou hoje o Governo Regional sobre as verbas e comparticipações públicas empregues no apoio à tauromaquia, bem como quais os benefícios fiscais concedidos.

Num requerimento enviado ao parlamento dos Açores, o parlamentar refere que "é já sobejamente sabido que a indústria tauromáquica apenas continua a sobreviver financiada por dinheiros públicos", algo que "os próprios criadores e empresários assumem".

"Nos Açores, as atividades taurinas são financiadas de diferentes formas e por diversas entidades públicas, contudo desconhece-se a dimensão total da despesa pública, considerando que a alocação de verba é, não raras vezes, feita de forma indireta e escamoteada", aponta o deputado, citado em nota de imprensa.

Pedro Neves pretende que o Governo dos Açores "revele, de forma concreta, transparente e discriminada, todos os apoios, incentivos e isenções concedidos às diversas atividades tauromáquicas na região e que clarifique os critérios utilizados para classificar a atividade como de interesse público".

De acordo com o PAN/Açores, "o Governo não pode continuar a privilegiar e financiar uma atividade que não representa a identidade da larga maioria dos açorianos e que vai contra todas as regras básicas do bem-estar animal".