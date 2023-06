Valha-nos Deus!

Dia 27 Junho de 2018 fui alvo de buscas nos escritórios das empresas que geria à data. Confesso que fiquei surpreso perante a inusitada imputação de estar ligado a uma rede de interesses em Lisboa mas, como cidadão que acredita no Estado de Direito e recuperado do choque inicial, entendi aguardar serenamente a oportunidade para esclarecer qualquer dúvida.

Qualquer uma das imputações, insinuações, suspeições que sobre mim impendem têm naturalmente resposta e podem não passar de um equívoco. Prefiro escrever ‘podem’ porque sendo jurista acredito na separação de poderes, e respeito a função de quem investiga. Daí que admito, havendo dúvidas estas devem ser dissipadas.

Acredito que depois da recolha de prova, para lá de escutas que hoje sabemos existir, é necessário um tempo para análise e construção de uma ideia sobre todo o processo. Ou a confirmação da convicção que foram formando.

A calma que consegui manter perante uma situação tenebrosa sob ponto de vista pessoal, profissional e financeira, deve-se sobretudo à existência de uma chance que assiste a todos os cidadãos, decorrente dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição da República Portuguesa. A este propósito, permitam-me destacar o artigo 32 da nossa Lei fundamental: 1 - “O processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso. 2 - Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa”.

Ora, tudo isso me foi negado na última semana. Com danos irreparáveis. Não terei, por certo, oportunidade de fazer um contraditório que invada a casa dos portugueses. Por três razões, essencialmente: 1. Não é assim que funcionam os assassinatos, primeiro mata-se e depois pergunta-se. 2. porque não participo em tribunais populares nas redações, neste caso prejudicando-me; a nossa tendência instintiva é aceitar desfazer os equívocos “em directo” e ao primeiro convite. 3. E porque não posso reivindicar justiça, apontar o dedo à eventual violação grosseira do segredo de justiça, e depois aceitar que algum jornalista, ainda que ungido e investido de capacidade judicial, vá-se lá saber por quem, me interrogue sobre algo que lhe foi dado a conhecer de forma ilegal.

O facto é que estou a ser enxovalhado há mais de 5 anos, sempre com as mesmas suspeitas, as mesma notícias, as mesmas insinuações criativas, os mesmos “juízes” mediáticos, agora recicladas com empolamento para horário nobre e direito a comentário ao minuto.

Assim sendo, e julgado que está o caso em 4 dias, contrastando com a demora das instâncias investigativas e judiciais, resta-me continuar a lutar por uma sociedade que não permita que isto aconteça ao meu filho, e aos filhos dos outros. Dos Portugueses.

Por isso, enviei uma carta à Procuradora Geral da República, onde peço que se apurem os factos que podem configurar uma violação do segredo de justiça, ou qualquer elementar violação dos meus direitos fundamentais e o desprezo absoluto pela minha dignidade. Isto, porque o julgamento num Estado de Direito democrático pressupõe que o ponto de partida seja a presunção de inocência e não a presunção de culpabilidade.

Se supostos factos apresentados, com base em documentos de investigação que “chegam” às redações, ficam ao serviço do share dos canais, à mercê da fulminante e imediatista análise popular, então a instituição que deve corporizar a defesa do Estado de Direito deixa de dar garantias aos cidadãos.

O processo que ia ou vai fazer cair o regime começou por ser sobre Ministros da República, ex presidentes de clubes de futebol, políticos de variados quadrantes e funções, e terminou num big brother sobre o dia a dia comercial de uma empresa que geria. Desta forma, é até possível que o regime caia sim, mas é de podre.

Perante a amálgama mediática, que faz confundir todos os planos e mistura um jornalismo pobre, impreparado, que despreza preferencialmente titulares de órgãos de soberania e que não respeita os direitos elementares dos cidadãos, lembro-me da vulgarizada expressão “à justiça o que é da justiça, à política o que é da política”. E acrescento: “à vergonha o que é da vergonha”.

Um última palavra para o mais alto Magistrado da nossa Nação. Habituei-me a ver o Sr. Presidente da República, como todos os Portugueses aliás, a influenciar e a tentar interferir positivamente em todos os aspectos da governação. Daí que o seu silêncio sobre esta matéria, talvez fruto da normalização com que vamos aceitando violações reiteradas dos códigos que nos regem, adensa a minha preocupação. Valem os moderados que vou lendo e ouvindo, a quem agradeço como Português e não como “suspeito”, que se recusam a alimentar os radicalismos perante a bandalheira total.

Se entretanto até estes desaparecem, então, Valha-nos Deus!



Lisboa, 31 Maio 2023



Carlos Eduardo Reis