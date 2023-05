Parlamento Europeu: Álvaro Amaro renunciou ao mandato, mas só deixa funções a 7 de julho

A intervenção de Álvaro Amaro, esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, em Bruxelas levantou dúvidas e questões sobre o porquê de ainda estar em funções, um mês depois de ter anunciado a renúncia ao mandato de eurodeputado. Agora vem esclarecer que, afinal, continua no cargo para concluir o trabalho legislativo que tinha em mãos e sai a sete de julho.

"Penso que toda a gente compreende que renunciar a um mandato de deputado europeu implica fazer a análise da atividade parlamentar", justifica à SIC e Expresso, argumentando com o trabalho e outras funções parlamentares que só ficam concluídas no início de julho. "A minha atividade termina no dia seis e não quero estar no Parlamento Europeu nem mais um dia".

O social-democrata é responsável por um relatório - o único de que foi relator principal na atual legislatura - que será votado em meados junho, em Estrasburgo. Um avaliação (não vinculativa) da nova comunicação da Comissão Europeia sobre as regiões ultraperiféricas. No início de julho deixa também de presidir a um intergrupo sobre "Biodiversidade, Caça e Mundo Rural".

A decisão de renunciar ao mandato de eurodeputado foi anunciada a 28 de abril, um dia depois de ter sido condenado a três anos e meio e prisão, com pena suspensa, pelo crime de prevaricação quando era Presidente da Câmara de Gouveia. "Sinto que politicamente e pessoalmente fiquei muito sofrido com isso", justifica, insistindo que a condenação "é injusta" e que está a preparar o recurso.

"Eu não matei ninguém, nem roubei ninguém. Se eu prevariquei - por isso fui condenado - mas espero vir a ser absolvido", contrapõe.

Em abril, em comunicado, Álvaro Amaro dizia que apesar de não ser obrigado a renunciar ao mandato, decidia fazê-lo para preservar o PSD. "Nunca aceitarei contribuir, mesmo sem culpa direta, para prejudicar o meu partido ou para alimentar especulações que degradem a imagem da política e dos políticos", escrevia então.

Questionado agora sobre se quer dar o exemplo, numa altura em que o PSD retira a confiança política ao deputado Joaquim Pinto Moreira, Álvaro Amaro responde que "não tem essa pretensão" e que só "quer ser exemplo para os filhos e para os netos". "Na política, como na vida, cada um pauta-se pelos princípios que o norteiam. E eu respeito as opções de cada um".

A carta com a renúncia seguiu formalmente esta quarta-feira para a presidente do Parlamento Europeu. Álvaro Amaro cumpre quatro anos de mandato e sai a um ano das próximas europeias. Deixa o caminho aberto para o regresso a Bruxelas de Carlos Coelho, o nome seguinte na lista de candidatos do PSD às eleições de 2019.