Gomes Cravinho: exportações atingiram 55% do PIB, uma “meta” prevista “para 2027”

Os bons resultados na economia têm sido o escudo do PS para responder aos “casos e casinhos” dos últimos meses, incluindo a polémica que envolve o Ministério das Infraestruturas e a manutenção de João Galamba no executivo socialista. Esta terça-feira, João Gomes Cravinho foi mais um elemento do Governo a sacar dos trunfos dos números da internacionalização da economia para defender a ação da maioria socialista. O ministro dos Negócios Estrangeiros comunicou que, em 2022, as exportações atingiram 55% do PIB, uma “meta” que estava apenas prevista para 2027. Além da antecipação do objetivo em cinco anos, João Cravinho revelou que existem “mais de 125” projetos de investimento “em acompanhamento” com potencial de criação de “34 mil novos postos de trabalho”. “A economia é volátil, mas a economia portuguesa tem razões para otimismo”, concluiu o ministro na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Sem convencer os membros da oposição presentes na comissão, o tema deixou rapidamente de ser as boas notícias da economia para passar para as relações entre Portugal e a Ucrânia, num momento em que a guerra ganha novos contornos com os alegados ataques ucranianos com drones em Moscovo. A deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, lançou uma questão sobre a visita do homólogo ucraniano do ministro, Dmytro Kuleba, a Lisboa, no dia 19 de maio. “Saiu daqui alguma solução de uma conferência de paz em articulação com as Nações Unidas?”. João Gomes Cravinho apenas lembrou o “plano de 10 pontos” já apresentado pelo presidente Volodymyr Zelensky sobre o qual “alguns países” só aceitam “alguns pontos”. Assim sendo, o ministro deixou apenas a ideia de que há negociações em curso.