Só três ministros ainda não deram problemas a Costa. Que resultados está o Governo a ter?

Só no caso TAP e no seu derivado caso Galamba está quase meio Governo implicado. Para Costa, o sucesso dos ministros “mede-se pelos resultados”, mas o Governo tem sido abalroado por “casos e casinhos”, como gosta de se referir às polémicas que não têm deixado pedra sobre pedra. Mas entre notícias extragovernação e problemas de governação, alguns em tensão com o Presidente da República que se tornaram verdadeiros casos, são cinco os ministros de Costa que ainda não estiveram na berlinda mediática.

Empossados há 14 meses, do rol de 18 ministros — até janeiro eram 17 —, só cinco não viram o seu nome envolvido em algum tipo de notícia extragovernação menos positiva ou, envolvendo a governação, que não tenha sido atingido por casos: Pedro Adão e Silva, José Luís Carneiro, Ana Mendes Godinho, João Costa e Marina Gonçalves. Ainda assim, este dois últimos têm dossiês problemáticos que acabam por se tornar problemas. Mas o critério de avaliação do primeiro-ministro é o do trabalho no terreno. “O Governo não está parado, está a governar”, disse esta semana no debate bimensal. Para António Costa, os casos são uma espécie de “ecrã” para “tornar invisível” o trabalho do Governo.

