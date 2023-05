“Não ouçam uma despedida”: Catarina Martins distribui elogios aos fundadores e mostra que vai continuar ativa no Bloco

É o último discurso enquanto coordenadora do Bloco de Esquerda, ao fim de 11 anos na liderança do partido, mas não é o fim. “Não ouçam uma despedida”, pediu Catarina Martins, perante a plateia que a aplaudia. “Termino um mandato, continuo a caminhar aqui. Como sempre.” O novo ciclo ainda mal começou e as pistas para o futuro já estão lançadas.

No seu último discurso como coordenadora do Bloco, Catarina Martins agradeceu o “privilégio” de ter seguido o “caminho destes últimos 11 anos”. “E pelo que mais virá”, atirou com alvo a um futuro político que se sabe existir, mas que ainda não se sabe por onde passará. A bloquista já informou que irá também deixar o seu lugar de deputada no verão, mas irá substituir Mariana Mortágua, a sua mais provável sucessora, no programa de debate político “Linhas Vermelhas” ao lado da centrista Cecília Meireles.

A propósito de trocas de liderança, o início do discurso da coordenadora que agora se despede foi feito de elogios, sobretudo aos fundadores, mais ainda ao líder que a antecedeu. Falou em “inteligência”, “combatividade” e “entrega” de Francisco Louçã, mas frisou particularmente o mais importante: “soube estar presente sempre que precisei, mas também dar-me todo o espaço do mundo para que a coordenação do Bloco não fosse uma substituição impossível”. Como que lembrando que, embora se mantenha na direção do partido e ativa politicamente, Catarina Martins vai abrir o espaço para Mariana Mortágua.

Além dos elogios a Francisco Louçã, Catarina Martins lembrou como Luís Fazenda e Fernando Rosas “reinventaram” a participação no partido e mostrara que “as gerações não se atropelam nem se substituem, acrescentam-se". Também Miguel Portas foi lembrado como alguém de quem a líder guarda o “conselho certeiro de evitar a todo o custo perder tempo com o desnecessário para não perder de vista o fundamental”. Assim como João Semedo, com quem dividiu a liderança bicéfala do partido. “Portugal deve agradecer-lhe a generosidade com que se dedicou a esta causa como ao SNS até ao último dos seus dias”. Passando para a atual direção, Catarina Martins agradeceu a Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do partido, pela sua “capacidade de diálogo, pelo rigor na luta, pelas questões fundamentais que definem o nosso programa, pela forma como organiza a nossa voz no parlamento e pela solidariedade nos dias de trabalho tão longos e duros que partilhamos”. Sobre Mariana Mortágua, a quem deverá passar a pasta, e Marisa Matias, outro dos nomes fortes do partido, a líder lembra como estiveram sempre “mão na mão” nos “momentos mais difíceis”.