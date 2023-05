Sousa Real critica Governo "refém" de "casos" e "muita instabilidade". E pede "vontade política" e "foco"

Foi um discurso de vitória com tiro ao Governo e vários recados a António Costa. “Não podemos estar perdidos na instabilidade”, disse perentória Inês de Sousa Real, na sua última intervenção no encerramento do IX Congresso do PAN, que reelegeu este sábado a porta-voz do partido. Com farpas ao Executivo, a deputada única que viu mais propostas serem aprovadas pelo governo socialista lamentou a atual situação política, marcada por “casos e casinhos” e pediu mais “vontade” e “foco”.

“Temos estado vidrados em históricos de chamadas e não no que deveríamos. Lamentavelmente, nas últimas semanas e no último ano o país tem estado refém de muita instabilidade política, que tem deixado em suspenso as reformas estruturais que não podemos perder oportunidade de fazer”, criticou Sousa Real, apontando para o caso da TAP e ‘Galambagate’.

Em vez de estar preocupado em resolver os “problemas dos portugueses”, como a perda de poder de compra e a falta de habitação, a líder do PAN considerou que o Governo é protagonista de uma “novela" que não dignifica o país, disse ainda, frente ao secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, e do secretário-geral adjunto do PS, João Torres, que estavam na primeira fila de convidados.