Marcelo entre as audições da CPI: "O prestígio das instituições é o mais importante. Tudo o resto depende disso"

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a receção à seleção nacional de Andebol em Cadeira de Rodas para se referir ao momento que o Governo atravessa com os novos dados da comissão de inquérito à TAP.

Assumindo que tem “a deformação de um jurista”, que é “professor de direito” e “um institucionalista”, o Presidente voltou a demarcar-se da leitura feita pelo primeiro-ministro ao manter o ministro das Infraestruturas: “O prestígio das instituições é fundamental", afirmou, acrescentando que “É mesmo o mais importante”. E "tudo o resto depende disso

Atento aos bons ventos que as previsões económicas trouxeram ao Governo nos últimos dias, o Presidente ainda disse que o prestígio das instituições “é mais importante que as economias, as questões sociais, muito mais que as questões pessoais“.

Declarações curtas que retomam a tese que o levou a defender junto do chefe do Governo que o ministro das Infraestruturas deveria ter saído. Na altura, recorde-se, o Presidente acusou o Governo de falta de “confiabilidade, respeitabilidade, autoridade” pela forma como geriu os incidentes ocorridos no Ministério das Infraestruturas, que incluiram agressões, alegados roubos e recurso ao SIS cuja legalidade tem sido posta em causa. Para o Chefe de Estado, "a responsabilidade do Governo não foi assumida como devia ter sido”.

António Costa discordou, invocou razões “de consciência” e não fez a vontade a Marcelo.

João Galamba é ouvido esta quinta-feira, na comissão parlamentar de inquérito, às 17h.