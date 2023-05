Governo e PS celebram previsões económicas. Défice "perto de zero" pode levar a mais apoios e descida de IRS

Na Assembleia da República, o líder parlamentar do PS faz um compasso de espera para falar aos jornalistas. É que o ministro das Finanças, Fernando Medina, estava em direto nas televisões, a partir de Bruxelas, de sorriso rasgado, a comentar as previsões de Primavera da Comissão Europeia, que mais do que duplica a previsão de crescimento do PIB português para este ano (de 1% para 2,4%). Apesar de, como escreve o Expresso, o cenário traçado por Bruxelas para o ano que possa ser bem menos positivo, com Portugal a cair para o 18º lugar da tabela, os grandes números apresentados esta segunda-feira encaixam como uma luva na narrativa do Governo, e permitem a António Costa responder aos mais recentes avisos de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o facto de os supostos bons números não se estarem a refletir no bolso dos portugueses.

“Estes números permitem reforçar o impacto da economia na vida dos portugueses”, disse António Costa aos jornalistas a partir da Islândia, poucos minutos depois de Fernando Medina e Eurico Brilhante Dias terem falado aos jornalistas para dizer o mesmo: é a solidez das contas públicas, o défice perto de zero e a redução da dívida, que vai permitir ao Governo “continuar a adotar as medidas que tem vindo a adoptar para combater a inflação”. António Costa deu o exemplo da redução do IVA, dos apoios às famílias, do aumento intercalar aos trabalhadores da função pública e dos aumentos aos pensionistas que, no caso da função pública, vão começar a sentir-se já neste mês de maio (com retroativos a janeiro) e no caso dos pensionistas começam a ser sentidos a partir de julho.

É desta forma que o Governo procura também responder aos mais recentes avisos do Presidente da República que, no rescaldo da crise política da última semana, tem posto a tónica na necessidade de os supostos brilharetes económicos de Medina se refletirem, de facto, na vida das pessoas. Fernando Medina enumerou-os de forma exaustiva: há poucos dias foi paga a tranche de 90 euros de apoio às famílias mais vulneráveis; esta semana será pago o extra de 15 euros mensais por filho para quem é abrangido pelo abono de família; os apoios às rendas e ao crédito à habitação para quem excede a taxa de esforço também começam a sentir-se nos próximos meses; o aumento de 1% na Função Pública e o aumento no subsídio de refeição entra em vigor este mês de maio e em julho começam os aumentos muito significativos para os pensionistas. Ao mesmo tempo, disse, no setor privado tem-se verificado um “aumento das remunerações à Segurança Social na ordem dos 8%”, o que, no seu entender, é sinal de que “há uma dinâmica de aproximação à taxa de inflação”, o que resulta numa quase nula perda de poder de compra real.

“Não tenhamos dúvidas: foi a gestão orçamental que assegurou bons resultados do ponto de vista do défice que permitiu também contribuir para o crescimento da procura interna acima do esperado”, disse Fernando Medina, admitindo no entanto que as previsões de crescimento aumentam por via da procura externa, e, sobretudo, do turismo como “grande ativo” desse mesmo crescimento económico.