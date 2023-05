Montenegro admite "interagir com IL" mesmo com maioria absoluta

O presidente do PSD mostrou-se esta sexta-feira disponível para "interagir com a Iniciativa Liberal", mesmo que venha a ter maioria absoluta, reiterando que está a construir uma "alternativa política".

“Um desses partidos com quem podemos interagir, mesmo tendo maioria absoluta, repito, não estamos aqui a fazer contabilidade eleitoral, é à Iniciativa Liberal”, disse Luís Montenegro, à margem de uma visita ao Pinhal de Leiria.

O líder social-democrata admitiu, no entanto, que “quer haja essa maioria no futuro, quer não haja essa maioria absoluta de mandatos no parlamento, é evidente que há algumas forças políticas que têm mais afinidade” com os propósitos do programa dos sociais-democratas.

“A vontade de governar Portugal é a de construir uma alternativa política que seja geradora da confiança maioritária do povo português. Já estamos a percorrer um caminho que visa convencer e trazer para o espaço de confiança do PSD a maioria dos eleitores portugueses e, por via disso, a maioria dos mandatos no parlamento”, afirmou

Relativamente às notícias de que obteve benefícios fiscais indevidamente na construção de uma casa em Espinho, Montenegro mostrou disponibilidade total para esclarecer.

“Estou completamente tranquilo. E também devo acrescentar que, dentro deste espírito de tranquilidade, estou também disponível para ser completamente escrutinado, para ser alvo de todo o esclarecimento, que, aliás, é no meu próprio interesse. Quero governar Portugal e quero governar Portugal como sempre estive na ação política: com liberdade”, assumiu.

O líder social-democrata sublinhou que não pretende “condicionamentos de nenhuma ordem”.

“Portanto, faça-se toda a indagação que quiserem. Estou 100% convicto de que cumpri tudo aquilo que são as regras. Não tive nenhum favorecimento, que isso fique muito claro, nem aceitaria tão pouco”, acrescentou.

Para Luís Montenegro, “a democracia deve funcionar” e “fazer o escrutínio” “de forma muito transparente”.

“Já agora, aproveito para apenas pedir, em troca, que esse escrutínio seja feito com verdade e com rigor, desde que haja verdade e rigor, está tudo bem para mim. Tenho a minha consciência absolutamente tranquila”, concluiu.