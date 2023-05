Marcelo pede paz, aceleração económica e aposta na juventude na Europa. E promete, em inglês, um Portugal estável

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, preparou um discurso centrado na reflexão europeia do principio ao fim, com recados para a UE como um todo e não apenas para Portugal, que, garante, continua a ser um país "pró-europeu".

Se em 2016 sentiu a necessidade de vir a Estrasburgo defender e desdramatizar o Governo da geringonça - garantindo que o país honraria os compromissos europeus - desta vez nada falou sobre política interna no hemiciclo. O foco esteve numa "Europa mais forte, que antecipa e não vai a reboque", que deve ser uma "potência global". Quando falta um ano para as europeias e para o fim do atual ciclo político, Marcelo Rebelo de Sousa fez a análise dos desafios, lançou as questões "essenciais" e deu as respostas. A mais "urgente", passa por "garantir que da guerra possa sair uma paz legal, justa e moral", que respeite o direito internacional e "previna novas guerras".