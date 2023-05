Galamba diz ter "todas as condições para continuar"

No meio do caos, da dificuldade em entrar no congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações por estar a ser interpelado por um batalhão de jornalistas, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, atira uma pergunta à laia de resposta, à pergunta que todos lhe fizeram: “Sente que tem condições para continuar no Governo?” Em tom irónico, respondeu: “Não vê que estou com imensas condições para continuar?”. E, no meio da confusão: “Posso andar, ou não? Só estou a pedir para me deixarem entrar”.

Esta quarta-feira foi a primeira vez que João Galamba teve agenda pública depois de ter sido alvo de críticas na mensagem do Presidente da República, que defendeu a sua saída do Executivo. Questionado insistentemente pelos jornalistas, o ministro refugiou-se nas palavras de António Costa: “Nada tenho para acrescentar sobre esta matéria além do que disse o primeiro-ministro”, respondeu.

Quanto ao resto, remeteu para a comissão de inquérito. Nos minutos de entrada no congresso, disse apenas que responderá às perguntas que lhe forem colocadas pelos deputados: "Irei à CPI onde darei as explicações que faltam dar". Uma audição ainda sem data marcada.