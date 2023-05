Presidente, Montenegro, Governo: uma generalizada ausência de transparência (e mais 13 perguntas sobre o caso SIS)

A cada semana que passa o problema adensa-se. Esta semana foi pior: generalizou-se. Em Portugal temos um défice crónico de transparência. Isso não é normal e exige denúncia. A minha missão é alertar, pelo que vos deixo três exemplos, tão claros quanto graves, que perpassam os vários poderes políticos: Presidente, líder do PSD e Governo. Vão por esta ordem, sem isso significar a devida ordem de importância.

Depois da crise que virou uma página na política nacional, o Presidente da República decidiu promulgar o diploma que altera as carreiras dos professores, com uma nota oficial muito pouco ortodoxa. Eis o que diz Marcelo:

“Foram formuladas várias sugestões e, também, apresentada proposta concreta sobre a vinculação dos professores, no sentido de a tornar mais estável, sem, com isso, introduzir desigualdades adicionais às já existentes. Apesar de não ter colhido consagração a proposta apresentada, nem outra, mais minimalista, a certa altura aventada no diálogo com a Presidência do Conselho de Ministros, o Presidente da República entende dever promulgar o presente quadro jurídico”